فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.