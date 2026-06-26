فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع وزير خارجية الأردن

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.