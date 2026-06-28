فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت

‏تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.

وأعرب معالي وزير خارجية دولة الكويت خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.

من جانبه، عبر سمو وزير الخارجية عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيًا للشهداء بالرحمة والمغفرة.