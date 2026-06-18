Icon

فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين Icon وزارة الصحة تعزز مفهوم “جودة السنين” عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة Icon البرازيلي كلاوس حكم مواجهة الأخضر وإسبانيا في كأس العالم Icon FIFA يطلق حملة توعوية في مونديال كأس العالم 2026 Icon القصيم.. وجهة بيئية تحتضن المراعي الواسعة وتنوع الغطاء النباتي Icon النفط عند أدنى مستوى بفعل توقعات زيادة الإمدادات Icon السعودية والصين تعززان الشراكة البحثية والتقنية لتطوير حلول مستدامة لقطاع المياه Icon مشهد مروع.. سيارة تدهس سيدتين وطفلاً في مصر Icon “سار” تحقق إنجازين دوليين في السلامة وإدارة المخاطر Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11121 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٦ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
السعودية

فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية البحرين
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائي مع وزيرة خارجية النمسا
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائي مع...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية...

السعودية