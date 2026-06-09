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فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع وزيرة خارجية السويد

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع وزيرة خارجية السويد
المواطن- فريق التحرير

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة السويد ماريا مالمير ستينيرغارد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الأمنية على دول المنطقة، وتأكيد مملكة السويد على إدانتها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة، وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لحماية الاقتصاد العالمي من تبعات الأوضاع الراهنة.

كما بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية في غزة، والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي ويحول دون اتساع الصراع فيها.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

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