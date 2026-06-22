فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سوريا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة عمّان الأردنية اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.