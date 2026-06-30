فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون مع نائب رئيس الصين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الشعب بمدينة بكين اليوم، معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، وتطلّع البلدين إلى مواصلة العمل والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدّمًا لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على حرص البلدين الصديقين على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد بن عبدالحميد السماعيل.