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فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٢ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
المواطن - فريق التحرير

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في المنامة اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاسها على أمن المنطقة واستقرارها.

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