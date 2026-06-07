فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

واستعراض الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة، وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار.