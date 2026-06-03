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فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة، في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

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