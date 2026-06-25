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فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ماركو روبيو

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٤ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ماركو روبيو
المواطن - فريق التحرير

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في المنامة اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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