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فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في زيارة رسمية

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
فيصل بن فرحان يصل إلى الصين في زيارة رسمية
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يجري سموه عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، لبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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