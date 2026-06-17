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فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة فيينا عاصمة جمهورية النمسا، وذلك في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي سمو الوزير خلال الزيارة معالي الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية السيدة بياته ماينل رايزنجر، وعددًا من كبار المسؤولين في جمهورية النمسا، بهدف بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

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