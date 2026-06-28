فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة

حققت مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الإسباني في كأس العالم 2026 لكرة القدم، أعلى نسبة مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) إلى أن مباراة السعودية وإسبانيا حققت أعلى نسبة مشاهدة في البطولة حتى الآن، وتابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القناة الناقلة للبطولة.

أعلى نسبة مشاهدة

وأوضح “فيفا” أنه سيتم نشر الأرقام الإجمالية لبيانات المشاهدة بعد انتهاء البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وودع المنتخب السعودي منافسات مونديال 2026 من الدور الأول بعد حصوله على نقطتين احتل بهما المركز الرابع بالمجموعة الثامنة متخلفًا بفارق الأهداف عن أوروغواي صاحبة المركز الثالث.

وبدأ “الأخضر” بقيادة مدربه جورجيس دونيس مشواره في كأس العالم بنتيجة إيجابية بالتعادل (1 – 1) مع أوروغواي قبل الخسارة برباعية دون رد أمام إسبانيا ثم تعادل سلبي مع الرأس الأخضر التي تأهلت للأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم.