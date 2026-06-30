فيفا يُبقي على قواعد ركلات الترجيح الحالية في مونديال 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استمرار العمل بالقواعد الحالية لركلات الترجيح دون أي تغيير جوهري خلال بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد انتهاء المداولات حول نظام مُعدّل دون التوصل إلى موافقة فورية لتطبيقه.

وبحث “فيفا” إمكانية تبسيط الإجراءات التمهيدية لركلات الترجيح باستبدال عملية القرعة الحالية التي تتم على مرحلتين بقرعة واحدة ومع ذلك، لن يُطبَّق هذا المقترح خلال البطولة التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما يعني أن الفرق ستستمر في اتباع النظام الحالي لما تبقى من المنافسات.

وعُقدت المناقشات مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، ولكن تم التخلي عن الفكرة في نهاية المطاف؛ لضمان عدم إجراء أي تغييرات في منتصف البطولة على إحدى أهم لحظات كرة القدم الحاسمة، حسبما أفاد به موقع (أفريكا سوكر) الإلكتروني.

ولطالما كانت ركلات الترجيح موضع جدل، لا سيما حول ما إذا كانت العملية الحالية تعطي ميزة غير مقصودة لأحد الفريقين، حيث درس (فيفا) استبدال القرعة الحالية التي تتم على مرحلتين، بقرعة واحدة بين قائدي الفريقين قبل ركلات الترجيح.

وبموجب الاقتراح، كان سيُمنَح قائد الفريق الفائز بالقرعة خيارين: إما تحديد الفريق الذي سيسدد ركلة الجزاء الأولى، أو اختيار المرمى الذي ستُجرى عنده ركلات الترجيح.

يُذكر أن النسخة الحالية من المونديال، شهدت بالفعل أول لجوء للنظام الحالي لركلات الترجيح خلال دور الـ 32، حيث قام منتخب باراغواي بإقصاء منتخب ألمانيا بنتيجة (4 – 3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1 – 1).