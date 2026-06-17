في 3 ساعات.. إتقانٌ يختصر الزمن خلال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ

أنجزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ في 3 ساعات فقط، في إنجاز تشغيلي يجسد مستوى الجاهزية العالية والكفاءة الوطنية المتقدمة في إدارة واحدة من أدق العمليات الفنية والتنظيمية المرتبطة ببيت الله الحرام.

وجاء تحقيق هذا الزمن القياسي نتيجة منظومة عمل متكاملة اعتمدت على التدريب والتأهيل المستمر، وتكامل الفرق التشغيلية، والتخطيط الاستباقي الدقيق، وتطبيق الإجراءات التشغيلية المطوَّرة، والاستفادة من التقنيات والمعدات الحديثة، إلى جانب التنسيق المحكم بين مختلف الجهات والفرق المشاركة؛ مما أسهم في إنجاز المراسم بأعلى درجات الدقة والإتقان.

وعكست مراسم تغيير الكسوة لهذا العام تراكم الخبرات الوطنية وتطور الكفاءة التشغيلية عامًا بعد عام، حيث أسهمت جهود التطوير والتحسين المستمر في اختصار زمن التنفيذ، مع المحافظة على جودة الأداء وسلامة الإجراءات، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

ويؤكد هذا الإنجاز ما تتمتع به الكفاءات السعودية من احترافية وقدرة على إدارة الأعمال التخصصية الدقيقة، بما يواكب مستهدفات التطوير المستمر في خدمة المسجد الحرام، ويعكس العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحرمين الشريفين، وكل ما يرتبط بخدمتهما.