قاضية أمريكية تأمر بوقف أمر ترامب بوضع قائمة فيدرالية للناخبين

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أوقفت قاضية فيدرالية، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يهدف إلى وضع قائمة فيدرالية للناخبين وتقييد من يمكنه الحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وأيدت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني، التي رشحها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، ائتلافا يضم ما يقرب من 20 ولاية طعن في أمر الرئيس الجمهوري، وذلك عبر إصدار حكم مستعجل لصالحه.
وينطبق حكمها على دورة انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.
وقال أصحاب الدعوى في دعويين قضائيتين، تم رفعهما أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، إنه يجب اعتبار أمر ترامب غير دستوري، لأن الولايات والكونجرس، وليس الرئيس، هما من يملكان صلاحية وضع قواعد الانتخابات.
واتفقت القاضية مع هذا الرأي، مشيرة في حكمها إلى أن بنود أمر ترامب “تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات بشكل غير دستوري.”