Icon

الصحة: تعليق رخصة مزاولة ممارس صحي بعد مخالفته لتعليمات استخدام «الإكسوزوم» Icon البيان المشترك لاجتماع مجلس التعاون والولايات المتحدة يؤكد على إنهاء العمليات العدائية بالمنطقة وفتح مضق هرمز Icon تعليق السفر والدخول للقادمين من ثلاث دول أفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة “إيبولا” Icon إصابة 17 شخصًا في حادث دهس لحشد من مشجعي المكسيك بكأس العالم Icon قاضية أمريكية تأمر بوقف أمر ترامب بوضع قائمة فيدرالية للناخبين Icon النقش على الفخار في القصيم.. إرثٌ حرفي يجسد هوية المكان Icon فيصل بن فرحان يستعرض علاقات التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر Icon فرنسا تدعو لتوخي الحذر مع استمرار موجة الحر القاتلة في أوروبا Icon “هيئة الطرق” تدعو الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة خلال إجازة الصيف Icon حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي 2026/2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

قاضية أمريكية تأمر بوقف أمر ترامب بوضع قائمة فيدرالية للناخبين

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٧ مساءً
قاضية أمريكية تأمر بوقف أمر ترامب بوضع قائمة فيدرالية للناخبين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوقفت قاضية فيدرالية، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يهدف إلى وضع قائمة فيدرالية للناخبين وتقييد من يمكنه الحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وأيدت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني، التي رشحها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، ائتلافا يضم ما يقرب من 20 ولاية طعن في أمر الرئيس الجمهوري، وذلك عبر إصدار حكم مستعجل لصالحه.

وينطبق حكمها على دورة انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وقال أصحاب الدعوى في دعويين قضائيتين، تم رفعهما أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، إنه يجب اعتبار أمر ترامب غير دستوري، لأن الولايات والكونجرس، وليس الرئيس، هما من يملكان صلاحية وضع قواعد الانتخابات.

واتفقت القاضية مع هذا الرأي، مشيرة في حكمها إلى أن بنود أمر ترامب “تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات بشكل غير دستوري.”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران
العالم

ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا...

العالم
ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية في إيطاليا
العالم

ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية...

العالم
ترامب: لن تحصل إيران على أي مال ولا حتى 10 سنتات
العالم

ترامب: لن تحصل إيران على أي مال...

العالم
ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال الحرب
العالم

ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال...

العالم
ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية
العالم

ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

العالم
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
العالم

جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا...

العالم
ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور
العالم

ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز...

العالم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة الأمريكية
العالم

ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار للولايات المتحدة...

العالم