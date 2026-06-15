قبل مواجهة الأخضر.. فيفا يكشف ملابسات تأخر وصول بعثة الأوروغواي إلى ميامي

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانًا بشأن تأخر رحلة بعثة منتخب الأوروغواي من كانكون إلى ميامي قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™، موضحًا أن التأخير جاء بسبب خطأ يتعلق بتصاريح شركة الطيران في المكسيك، وأنه كان على تواصل مستمر مع بعثة المنتخب الأوروغوياني لتسهيل الإجراءات والحد من تأثير التأخير على ترتيبات السفر.
من جانبه، أكد مدرب منتخب الأوروغواي مارسيلو بيلسا، أن التأخير لم يتسبب في مشكلات لفريقه، فيما أشار قائد المنتخب خوسيه ماريا خيمينيز إلى أن البعثة تعاملت مع الموقف واستفادت من فترة الانتظار للراحة قبل الوصول إلى ميامي.