قتلى بانفجار بموقع تابع لشركة كورية لصناعة الأسلحة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار وقع في معمل تابع لمجموعة “هانهوا إيروسبيس” الكورية المتخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية.
وأوضح جهاز الإطفاء الكوري أن الانفجار وقع في موقع صناعي بمدينة دايجون وسط كوريا، على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب سيول، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ولا سيما فيما يتعلق بسبب الانفجار.
وأفادت وكالة “يونهاب” للأنباء بأن السلطات ترجّح أن يكون الانفجار وقع داخل المصنع نفسه.