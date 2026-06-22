قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين، في واقعة إطلاق نار في مدرسة بوسط البلاد.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على اثنين للاشتباه فيهما عقب إطلاق النار الذي وقع في مدرسة سان خوسيه الثانوية الرسمية بمدينة تاكلوبان في إقليم ليتي.

حادث إطلاق نار داخل مدرسة

ووقع حادث إطلاق النار في حوالي الساعة 0900 صباحا (0100 بتوقيت غرينتش)، حيث تجري شرطة مدينة تاكلوبان تحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.

وجرى نقل المصابين إلى المرافق الطبية القريبة لتلقي العلاج.

ونشر المكتب الإقليمي الثامن للشرطة أفراداً إضافيين في المدرسة لضمان سلامة الطلاب والموظفين وأولياء الأمور والمنطقة المحيطة.

وحثت السلطات الجمهور على عدم نشر معلومات غير مؤكدة والتعاون مع المحققين.

وتعتبر الواقعة نادرة في الفلبين، إذ إن عمليات إطلاق النار داخل المدارس لا تحدث إلا على فترات متباعدة.

وفي يوليو (تموز) 2022، أطلق مسلح النار خلال حفل تخرج كلية الحقوق بجامعة أتينيو دي مانيلا في كيزون سيتي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيسة بلدية مدينة لاميتان السابقة، روز فوريجاي.