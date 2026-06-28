قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، إثر حادثة مرتبطة بوساطة بحرية تأخرت عن موعد عودتها أثناء وجودها في عرض البحر، قبل أن تتمكن فرق البحث والإنقاذ من العثور عليها لاحقًا.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود باشرت عمليات بحث موسعة مساء السبت 27 يونيو 2026، عقب رصد تأخر الوسيطة البحرية التي كانت تقل شخصين، وذلك ضمن إجراءات المتابعة والتدقيق المعتادة للوسائط البحرية. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على الوسيطة فجر الأحد 28 يونيو 2026.

وبحسب التحقيقات الأولية، أسفرت الحادثة عن استشهاد المواطن القطري متأثرًا بإصابته بشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما تعرض المقيم لإصابات وصفت حالته على إثرها بالمستقرة بعد نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالحادثة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الشهيد، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.