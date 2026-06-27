فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري #يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بسبب موجة الحر الشديدة “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+” المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية
أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة، وعدّتها انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.