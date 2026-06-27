قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة، وعدّتها انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.