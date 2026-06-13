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قطر تنتزع تعادلًا مثيرًا أمام سويسرا وتحصد أول نقطة في مونديال 2026

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
قطر تنتزع تعادلًا مثيرًا أمام سويسرا وتحصد أول نقطة في مونديال 2026
المواطن - فريق التحرير

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انتزع منتخب قطر أول نقطة في بطولة كأس العالم 2026، بعد التعادل مع سويسرا في الوقت بدل الضائع (1/1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفاي في كاليفورنيا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم FIFA 2026.

وكان المنتخب السويسري قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله بريل إيمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17، بعد احتساب مخالفة لصالح روبن فارجاس إثر عرقلة من حارس المرمى محمود أبوندى.

وأثارت ركلة الجزاء جدلًا خلال أحداث اللقاء، في ظل وجود شكوك حول وقوع مهاجم المنتخب السويسري في موقف تسلل قبل احتساب المخالفة التي أسفرت عن الهدف.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات كندا والبوسنة والهرسك.

تشكيل منتخب قطر

وبدأ المنتخب القطري المباراة بتشكيل ضم محمود أبوندى في حراسة المرمى، وأمامه بيدرو ميجيل، وعيسى لاي، وجاسم جابر، وإدميلسون جونيور في خط الدفاع، فيما تواجد أكرم عفيف، وأيوب العلوي، وهمام الأمين في خط الوسط، ويوسف عبد الرزاق، وبوعلام خوخي، وعاصم مادبو في الهجوم.

تشكيل منتخب سويسرا

في المقابل، دخل المنتخب السويسري اللقاء بتشكيل مكون من كوبيل في حراسة المرمى، وأمامه رودريجيز، ومانويل أكانجي، وإيلفيدي، وزكريا في الدفاع، وتشاك، وفريولير، وأيبشير في الوسط، بينما قاد الهجوم فارجاس، وندوي، وإيمبولو.

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