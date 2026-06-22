قطر للطاقة: وفاة 13 شخصا في حادث انفجار بمصنع رأس لفان

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أعلنت شركة قطر للطاقة، مساء اليوم الاثنين ، وفاة 13 شخصا في حادثة انفجار في مصنع في منطقة رأس لفان.
وفي وقت سابق أعلنت الداخلية القطرية إصابة 54 شخصًا في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر.
وأوضحت وزارة الداخلية القطرية -وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية-، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصًا مفقودًا، مبينة في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرًا على سلامة الأفراد.
⚡️الحادث بمصنع في رأس لفان نتج عن عطل فني وأسفر عن إصابات دون وقوع تسريب يشكل خطرا على السلامة – الداخلية القطرية
📹فيديو متداول https://t.co/59DMtl7KRZ pic.twitter.com/pXdEyTnpl5
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 21, 2026