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قطر: لم يتم تحويل الأموال المجمدة لإيران حتى الآن

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
قطر: لم يتم تحويل الأموال المجمدة لإيران حتى الآن
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت قطر، الثلاثاء، أنها لم تحوّل حتى الآن الأموال الإيرانية المجمدة إلى طهران، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال قيد التشاور.

جاء ذلك وفق تصريحات متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة بالعاصمة الدوحة.

مسار الأموال المجدة

وقال الأنصاري: “حتى الآن لم يتم تحويل الأموال المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى إيران، والأمر لا يزال يخضع للتشاور والتوافق بين الطرفين”.

وأضاف أن “هذه الـ6 مليارات دولار جزء من اتفاق إيراني أمريكي عام 2023، وتم تحويل تلك الأموال المجمدة إلى قطر بغرض تحويلها إلى إيران لاستخدامها في أغراض إنسانية، ولم يُحسم مصير تلك الأموال بعد”.

والاثنين، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين: “بناء على الاتفاق الأخير، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، وإعادتها إلى البلاد”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وتعود الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، لعائدات نفطية كانت محتجزة في بنوك كوريا الجنوبية، قبل نقلها إلى قطر في 2023 بموجب صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، بغرض تخصيصها لشراء سلع إنسانية.

 

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