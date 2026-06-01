قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي

شهدت سماء الوطن العربي, أمس الأحد, اكتمال القمر بدرًا لشهر ذي الحجة وظل مشاهدًا طوال الليل حتى غرب مع شروق شمس اليوم الاثنين, ويعد هذا البدر هو الثاني خلال شهر مايو وفق التقويم الميلادي فيما يُعرف باسم “القمر الأزرق”.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أنه رغم شيوع مصطلح “القمر الأزرق” فإنه ليس مصطلحًا علميًا في علم الفلك الحديث بل هو وصف تقويمي لحدوث بدر إضافي ضمن فترة زمنية معينة ويستخدم اليوم غالبًا للإشارة إلى البدر الثاني في الشهر الميلادي الواحد وهو تعريف انتشر خلال القرن العشرين.

وقال: “محليًا اختير تسمية قمر الدانة وهي مستوحاة من لؤلؤة “الدانة” النادرة والثمينة في تراث الغوص في الخليج العربي, ومن هذا المعنى الرمزي جاءت التسمية للتعبير عن ندرة القمر الأزرق الذي لا يتكرر إلا كل سنتين إلى ثلاث سنوات في المتوسط ليبدو كجوهرة استثنائية في تقويم الشهور”.

وأفاد أبو زاهرة أن طور البدر يحدث عندما يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس بالنسبة للأرض، بحيث تكون الجهة المواجهة مضاءة بالكامل, وتحدث لحظة الاكتمال عندما تبلغ الزاوية بين الشمس والأرض والقمر نحو 180 درجة.