قوة دفاع البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظوماتها الجوية لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وأكدت في بيان لها اليوم أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين.

وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعربت في وقت سابق اليوم، عن إدانة البحرين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.