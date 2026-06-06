Icon

جامعة جازان تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا المجانية للعام الجامعي 1448هـ Icon إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين Icon إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين Icon استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٢ مساءً
قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعترضت قوة دفاع البحرين ودمرت 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيرة خلال التصدي لاعتداءات إيرانية استهدفت المدنيين في مملكة البحرين.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق
العالم

البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق

العالم
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة وتؤكد جاهزية دفاعاتها
العالم

البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد...

العالم
السعودية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت
أخبار رئيسية

السعودية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات...

أخبار رئيسية
البحرين: القبض على 15 من عملاء الحرس الثوري الإيراني
العالم

البحرين: القبض على 15 من عملاء الحرس...

العالم