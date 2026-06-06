قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية

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اعترضت قوة دفاع البحرين ودمرت 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيرة خلال التصدي لاعتداءات إيرانية استهدفت المدنيين في مملكة البحرين.
وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.