قوة دفاع البحرين: دمرنا عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

أعلنت قوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء، تدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وقبل قليل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي, اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.