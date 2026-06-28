قيادة قطر تعزّي الملك سلمان في شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو

أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن تعازيه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها سموه لخادم الحرمين الشريفين.

كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، برقيتي عزاء مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.