كأس العالم.. إنجلترا وبلجيكا وأمريكا في سباق للوصول إلى ثمن النهائي

تطمح إنجلترا في النسخة الحالية من كأس العالم إلى استعادة أمجادها الغائبة منذ 60 عامًا، والعودة إلى المستوى الذي ظهرت به في مباراتها الأولى أمام كرواتيا ضمن دور المجموعات، قبل أن يتراجع أداؤها في المباراتين التاليتين، إذ تعادلت سلبيًا مع غانا، وحققت فوزًا لم يكن مقنعًا للمتابعين وعشاق الكرة الإنجليزية.

ويتطلع جمهور إنجلترا إلى تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16، عندما يواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، مع استعادة مستواه خلال الأدوار الإقصائية، أما منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، المشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1974 تحت اسم زائير، فيسعى إلى كتابة التاريخ بخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة، إثر فوزه على أوزبكستان (3 – 1) في الجولة الثالثة، وخطف بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، كما أظهر تعادله مع البرتغال في المباراة الافتتاحية قدرته على مجاراة المنتخبات الأوروبية الكبرى، ورغم تحقيقه فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات (تعادلان وخسارتان)، فإنه لن يكون منافسًا سهلًا، إذ لم يخسر بفارق أكثر من هدف واحد في أي مباراة رسمية منذ مارس 2022، ولم يسبق أن التقى المنتخبان، لكنها المرة الثالثة التي تواجه فيها إنجلترا، المتوجة بلقب كأس العالم عام 1966، منتخبًا أفريقيًا في الأدوار الإقصائية، بعدما فازت في المواجهتين السابقتين.

ومن جهة أخرى، تأمل بلجيكا في تأكيد عودتها المتأخرة عندما تواجه السنغال في سياتل، بعدما منحها فوزها الكبير على نيوزيلندا (5 – 1) في الجولة الثالثة صدارة المجموعة الثامنة، لتضرب موعدًا مع السنغال، التي تأهلت بوصفها أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وكانت بلجيكا قريبة من الإقصاء لولا تألق لاعبيها في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات، بعدما استهلت مشوارها بتعادلين مخيبين، الأول (1 – 1) مع منتخب مصر، والثاني سلبيًا أمام إيران، لكنها أصبحت أول منتخب أوروبي منذ عام 1990 يتصدر مجموعته رغم عدم تحقيقه الفوز في أول مباراتين، كما حققت أكبر انتصار لها في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، بفوزها على نيوزيلندا (5 – 1)، إذ سجلت في هذه المباراة أهدافًا أكثر مما سجلته في مبارياتها السبع السابقة في البطولة مجتمعة.

وفي المقابل، شهد مشوار منتخب السنغال في دور المجموعات تشابهًا كبيرًا مع نظيره البلجيكي، إذ خسر أول مباراتين، قبل أن يسجل خمسة أهداف في الجولة الثالثة أمام العراق، الذي أكمل المباراة منقوصًا عدديًا، ليصبح بذلك المنتخب الوحيد من أصحاب المركز الثالث الذي تأهل برصيد ثلاث نقاط.

وعلى غرار المكسيك، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تخوض الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء مواجهة أمام الإكوادور، سعيًا للحاق بالمضيفة الأخرى كندا في دور الـ16، واستعادة نغمة الانتصارات، بعدما حجزت كندا أولى بطاقات التأهل بفوزها على جنوب أفريقيا (1 – 0) الأحد الماضي.

وتبدو مهمة منتخب الولايات المتحدة في المتناول نسبيًا، إذ يواجه في سان فرانسيسكو منتخب البوسنة والهرسك، الذي تأهل بوصفه أفضل منتخب صاحب مركز ثالث في المجموعة الثانية.

ومن المنتظر أن يعيد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاعتماد على تشكيلته الأساسية، التي قادته للفوز على باراغواي وأستراليا، قبل أن يريح تسعة لاعبين في المباراة الأخيرة أمام تركيا، التي خسرها (3 – 2).