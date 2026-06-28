#يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار كأس العالم.. كندا تخطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا رصد زخة شهب العواء يونيو بوتيد في سماء العلا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت
حجز منتخب كندا مقعده في الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في مواجهة دور الـ32 التي أقيمت على ملعب “سوفي” بمدينة لوس أنجلوس.
وبدت المباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية بعد استمرار التعادل السلبي بين المنتخبين حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يظهر ستيفن يويستاكيو في اللحظات الحاسمة، ليسجل هدف الانتصار لكندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وجاء الهدف تتويجًا للضغط الهجومي الكندي طوال اللقاء، بعدما فرض المنتخب سيطرته على مجريات اللعب وواصل محاولاته بحثًا عن هدف الحسم، ليكافأ في النهاية بهدف منح جماهيره بطاقة العبور إلى الدور التالي من البطولة.