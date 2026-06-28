كأس العالم.. كندا تخطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا

حجز منتخب كندا مقعده في الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في مواجهة دور الـ32 التي أقيمت على ملعب “سوفي” بمدينة لوس أنجلوس.

هدف قاتل يحسم المواجهة

وبدت المباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية بعد استمرار التعادل السلبي بين المنتخبين حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يظهر ستيفن يويستاكيو في اللحظات الحاسمة، ليسجل هدف الانتصار لكندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف تتويجًا للضغط الهجومي الكندي طوال اللقاء، بعدما فرض المنتخب سيطرته على مجريات اللعب وواصل محاولاته بحثًا عن هدف الحسم، ليكافأ في النهاية بهدف منح جماهيره بطاقة العبور إلى الدور التالي من البطولة.