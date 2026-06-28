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كأس العالم.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتحسم صدارتها للمجموعة الـ11

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
كأس العالم.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتحسم صدارتها للمجموعة الـ11
المواطن- فريق التحرير

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فرضت كولومبيا التعادل السلبي على البرتغال بنتيجة (0-0)، وانتزعت صدارة المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026 اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبعدما ضمن المنتخبان التأهل مسبقًا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 5 نقاط للبرتغال، فيما حجزت الكونغو بطاقة التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط إثر فوزها على أوزبكستان بنتيجة 3-1.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصراعًا قويًا على صدارة المجموعة، التي تمنح صاحبها مواجهة غانا في دور الـ32، مع إمكانية مواجهة سويسرا في دور الـ16 حال مواصلة المشوار.

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