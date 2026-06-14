كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد

فاز منتخب أستراليا على نظيره التركي بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجّل هدفي أستراليا نيستوري إرانكوندا عند الدقيقة (27) من زمن المباراة، وأضاف كونور ميتكالف الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب أستراليا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمونديال، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة (المتصدر)، فيما بقي منتخب تركيا بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.