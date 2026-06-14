Icon

كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد Icon تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها Icon القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي Icon 220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك Icon كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي Icon فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته Icon المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل مع البرازيل Icon 344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز منتخب أستراليا على نظيره التركي بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجّل هدفي أستراليا نيستوري إرانكوندا عند الدقيقة (27) من زمن المباراة، وأضاف كونور ميتكالف الهدف الثاني عند الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب أستراليا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمونديال، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة (المتصدر)، فيما بقي منتخب تركيا بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الليلة.. منتخب قطر يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا
الرياضة

الليلة.. منتخب قطر يستهل مشواره في كأس...

الرياضة
الدبلوماسية التنموية السعودية.. الربط السككي مع تركيا يفتح آفاق التكامل الإقليمي
السعودية

الدبلوماسية التنموية السعودية.. الربط السككي مع تركيا...

السعودية
افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026
الرياضة

افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

الرياضة
إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة
الرياضة

إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30...

الرياضة
المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم
الرياضة

المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في...

الرياضة
منطقة المشجعين تنقل أجواء كأس العالم إلى حي جاكس ابتداءً من الخميس المقبل
الرياضة

منطقة المشجعين تنقل أجواء كأس العالم إلى...

الرياضة
المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026
الرياضة

المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس...

الرياضة
مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي بكأس العالم
الرياضة

مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل...

الرياضة