كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي

حقق منتخب إسكتلندا فوزًا ثمينًا على منتخب هايتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل اللاعب جون ماكجين هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 29، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال.

وفرض المنتخب الإسكتلندي أفضليته خلال فترات من اللقاء، مستفيدًا من خبرة لاعبيه في إدارة المباراة، وحاول منتخب هايتي العودة إلى أجواء المواجهة وإدراك التعادل عبر عدة محاولات هجومية، إلا أن الدفاع الإسكتلندي وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، حصد منتخب إسكتلندا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبي البرازيل والمغرب، ليعزز حظوظه مبكرًا في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.