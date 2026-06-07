كأس العالم 2026.. المكسيكيون يستعدون للمونديال بأكبر حشد جماهيري على الإطلاق

قبل 3 أيام من بداية المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم في المكسيك، احتشد آلاف الأشخاص في الشارع الرئيس للعاصمة في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأكبر احتشاد جماهيري على الإطلاق.

واشتهر “الاحتشاد الجماهيري” أو “الموجة البشرية” المعروفة بـ “+La ola+” في ملاعب كرة القدم المكسيكية خلال مونديال 1986 لتشجيع المنتخب الوطني، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية تتمثل في الوقوف مع رفع الأذرع، ثم الجلوس عندما يحذو الآخرون حذوهم، محاكاة لموجة استمدت منها اسمها.

وتجمّع السكّان المحليون في وقت مبكر من صباح السبت، مرتدين قمصان المنتخبات الوطنية ورافعين الأعلام، وهم بتناغم مع موسيقى مصاحبة ذات علاقة بكرة القدم، وسط تحريك أذرعهم ومن ثم الجلوس.

وامتدّ الحشد لنحو كيلومترين على طول شارع باسيو دي لا ريفورما الشهير.