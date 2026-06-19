كأس العالم 2026: المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32

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حسم منتخب المكسيك مقعده بصفته أول المتأهلين إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الكوري بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب أكرون في غوادالاخارا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
وكان هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كافيًا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى ست نقاط.
ويأمل المنتخب الكوري في تعويض هذه الخسارة خلال الجولة الأخيرة، من أجل الحفاظ على فرصه لمرافقة المكسيك إلى الأدوار الإقصائية.