كأس العالم 2026.. النرويج تتغلب على العراق بأربعة أهداف لهدف

استهل منتخب النرويج مشواره في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز عريض على المنتخب العراقي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب بوسطن ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة.

وفرض المنتخب النرويجي أفضليته على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجح في ترجمة تفوقه الهجومي إلى أربعة أهداف منحته أول ثلاث نقاط في البطولة، واكتفى المنتخب العراقي بتسجيل هدف وحيد لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة في مستهل مشاركته المونديالية.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب النرويجي أول ثلاث نقاط له في المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والسنغال، ليعزز حظوظه مبكرًا في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، وبقي رصيد المنتخب العراقي خاليًا من النقاط في انتظار مواجهاته القادمة.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مباراته الثانية أمام منتخب فرنسا، ويواجه المنتخب النرويجي نظيره السنغالي ضمن الجولة المقبلة من منافسات المجموعة.