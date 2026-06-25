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كأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
كأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف
المواطن - واس

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كسب منتخب جنوب أفريقيا نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026.

وسجل منتخب جنوب أفريقيا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 63 عن طريق لاعبه ماسيكو، مستفيدًا من أفضلية ميدانية خلال الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وشهدت المباراة محاولات هجومية متبادلة من الطرفين، إلا أن المنتخب الجنوب أفريقي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وبهذه النتيجة، أنهى منتخب جنوب أفريقيا دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف المنتخب المكسيكي المتصدر، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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