كأس العالم 2026 على مدى 6 عقود.. تمائم المونديال رموز تجمع الثقافات

منذ أن اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا FIFA) إدخال التمائم ضمن الهوية البصرية لبطولات كأس العالم، تحولت هذه الشخصيات إلى أحد أبرز ملامح المونديال وأكثرها رسوخًا في ذاكرة الجماهير.

التميمة لم تعد مجرد عنصر زخرفي يستخدم في الحملات الدعائية، بل أصبحت رمزًا ثقافيًّا وتسويقيًّا يعكس روح البلد المضيف ويجسد شخصية البطولة بأسلوب مبسط وجذاب يصل إلى مختلف الأعمار واللغات، فعلى مدار حوالي ستة عقود، تطورت تمائم كأس العالم بشكل لافت، مواكبة للتحولات الفنية والتكنولوجية، لتصبح اليوم جزءًا لا يتجزأ من تجربة البطولة العالمية.

البداية كانت في إنجلترا عام 1966، حين ظهر الأسد الشهير “ويلي”، الذي وضع الأساس لفكرة يمكن تسويقها عالميا بسهولة، وقد أثبت النجاح الكبير الذي حققه أن التميمة قادرة على لعب دور يتجاوز الشكل الجمالي، لتصبح أداة فعالة في تعزيز هوية الحدث وترسيخ حضوره في الوعي الجماهيري، ومنذ تلك اللحظة، حرص منظمو كأس العالم على تقديم تميمة خاصة بكل نسخة، بحيث تعكس خصوصية الدولة المضيفة وتواكب روح العصر.

ومع انتقال البطولة إلى المكسيك عام 1970، بدأت ملامح التنوع تظهر بوضوح من خلال شخصية “خوانيتو”، التي نقلت الفكرة من الحيوان الرمزي إلى الشخصية البشرية المرتبطة بالثقافة المحلية، ثم توالت الابتكارات في السبعينيات، فشهدنا الثنائي “تيب وتاب” في ألمانيا الغربية، و”جاوتشيتو” في الأرجنتين، حيث ركزت تلك المرحلة على إبراز الرموز الوطنية بطريقة مباشرة وسهلة الفهم، وقد ساعد هذا التوجه في ترسيخ علاقة أقوى بين البطولة والجمهور المحلي.

في الثمانينيات من القرن الماضي، اتسعت مساحة الإبداع في ما يتعلق بتمائم المونديال بشكل أكبر، خصوصا مع “نارانخيتو” في إسبانيا، أول تميمة مستوحاة من فاكهة، ثم “بيكيه” في المكسيك 1986، الذي واصل هذا النهج بأسلوب مرح، لكن التحول الأجرأ جاء في إيطاليا 1990 مع “تشاو”، التي كسرت القالب التقليدي وقدمت تصميمًا تجريديًّا حديثًا بلا ملامح وجه، في إشارة واضحة إلى دخول التمائم مرحلة فنية أكثر جرأة.

ومع حقبة التسعينيات، اكتسبت التمائم بعدًا جماهيريًّا أوسع، خاصة عندما أشرك الجمهور في اختيارها كما حدث في أمريكا 1994 مع الكلب “سترايكر”، ثم جاءت “فوتيكس” في فرنسا 1998 لتعيد توظيف الرمز الوطني بأسلوب عصري.

ومع مطلع الألفية الجديدة، انعكست الطفرة التكنولوجية على تصاميم التمائم للبطولة الأهم في عالم كرة القدم، فظهرت التميمة الثلاثية “أتو وكاز ونيك” في نسخة 2002، بتوجه مستقبلي واضح يعكس روح الابتكار في كوريا الجنوبية واليابان، وفي نسخة ألمانيا 2006، عاد التصميم إلى الطابع التقليدي مع “جوليو 6 وبيله”، قبل أن تقدم جنوب أفريقيا في 2010 الفهد المرح “زاكومي” الذي عكس حيوية القارة الأفريقية، أما مونديال البرازيل عام 2014 فقدم “فوليكو” المستوحى من البيئة المحلية، بينما جاء الذئب “زابيفاكا” في روسيا عام 2018 ليؤكد استمرار المزج بين الطابع الوطني والجاذبية العالمية.

ووصلت الفكرة إلى مرحلة جديدة في قطر 2022 مع (لعيب)، الذي جاء من عالم افتراضي مفتوح، في تجسيد واضح لتحول التمائم نحو البعد الرقمي والعابر للثقافات، فالهدف لم يعد مجرد تمثيل البلد المضيف، بل مخاطبة جمهور عالمي يعيش في عصر المنصات التفاعلية والهوية البصرية المتحركة.

ومع اقتراب كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تستمر هذه الرحلة التي بدأت قبل نحو ستين عامًا، حيث ستكون النسخة المقبلة الحدث السادس عشر تواليًا الذي يشهد تميمة رسمية، إذ تنوعت تمائم المونديال عبر تاريخها بين الإنسان والحيوان والفواكه والشخصيات التجريدية والخيالية، لكنها اشتركت جميعًا في هدف واحد: تجسيد روح كرة القدم العالمية في شخصية محببة يسهل تذكرها.

وخلال هذا المشوار الطويل، تؤكد تمائم كأس العالم أنها ليست مجرد شخصيات كرتونية عابرة، بل سجل بصري حي يوثق تطور البطولة ويعكس تنوع ثقافات الدول المضيفة، ويواصل لعب دور محوري في تعزيز سحر المونديال ومكانته الكبيرة عالميًا.