كأس العالم 2026.. فيفا يعلن رسميًا عن ألوان أطقم المنتخبات المشاركة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ألوان أطقم المنتخبات الـ(48) المشاركة في مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك قبل سبعة أيام فقط من انطلاق البطولة.

وتشهد الجولة الأولى من مواجهات هذا الدور، والتي تشمل (24) مباراة، نسقًا لونيًا لافتًا يجمع بين التقاليد العريقة للمنتخبات الكبرى والهويات البصرية للدول المستضيفة والوافدين الجدد.

وستبدأ المنتخبات الثلاثة المستضيفة مشوارها بأطقمها الوطنية المميزة, إذ يستهل منتخب المكسيك البطولة بالطقم الأخضر التقليدي أمام منتخب جنوب أفريقيا، وتظهر كندا بالطقم الأحمر في مواجهتها لمنتخب البوسنة والهرسك، في حين يرتدي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية طقمًا يحمل خطوطًا حمراء وبيضاء تحاكي علمها الوطني في لقاء منتخب الباراجواي.

وتحافظ كافة المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب العالمي على أطقمها التقليدية في الجولة الأولى، إذ تظهر الأرجنتين بطقم الألبيسيليستي الشهير أمام الجزائر، وتلعب البرازيل بالقميص الأصفر أمام المغرب، وتخوض إنجلترا لقاء كرواتيا بطقم أبيض بالكامل، وتواجه فرنسا منتخب السنغال باللون الأزرق الداكن، وترتدي ألمانيا القميص الأبيض بشرائط ملونة أمام كوراساو، وتلعب إسبانيا باللونين الأحمر والأزرق أمام الرأس الأخضر، وتستهل أوروجواي مواجهاتها بالقميص الأزرق الفاتح أمام المنتخب السعودي.

أما المنتخبات الأربعة التي تسجل ظهورها الأول في تاريخ المونديال، فستلعب بألوان يغلب عليها البياض, إذ تظهر الرأس الأخضر بطقم أبيض بالكامل، والأردن بطقم أبيض بتفاصيل حمراء أمام النمسا، وأوزبكستان بطقم أبيض بالكامل أمام كولومبيا، وينفرد منتخب كوراساو باللون الأزرق في مواجهته ضد ألمانيا.

وتطبيقًا للوائح البطولة، تم تخصيص الأرقام من 1 إلى (26) لكل منتخب, على أن يرتدي حارس المرمى الرقم 1, ويحرص فيفا على ضمان التباين اللوني بين الأطقم الفاتحة والداكنة لتسهيل الرؤية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصور في تمييز الألوان.

وستحمل القمصان شعار البطولة على الكم الأيمن، وشعارات حملات اجتماعية على الكم الأيسر تتنوع بحسب الأدوار، مثل “معًا من أجل السلام” و “معًا من أجل التعليم”.

وستشهد هذه النسخة خطوة تاريخية أولى بإضافة شارات تكريمية على القمصان للاعبين الجدد، وأصحاب الإنجازات الفردية التاريخية مثل الفائزين بالكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي، بالإضافة إلى شارات تحتفي بأساطير اللعبة.