“كاتريون” ترسّخ ريادتها في الاستدامة المؤسسية ضمن منظومة مجموعة السعودية

تواصل شركة كاتريون للتموين القابضة ترسيخ ريادتها في مجال الاستدامة والأعمال المسؤولة داخل منظومة مجموعة السعودية، من خلال تعزيز ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وتوسيع أثر مبادراتها التشغيلية والمؤسسية، وذلك بعد عامين من انضمامها في عام 2024 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة عالمية تُعنى بالاستدامة المؤسسية، كإحدى أوائل شركات المجموعة التي تبنّت هذا الإطار الدولي ضمن مسارها الاستراتيجي.

ويأتي إعلان مجموعة السعودية انضمامها رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة ليعزز تكامل الجهود بين شركات المجموعة، ويدعم توحيد المبادرات المرتبطة بالاستدامة والأعمال المسؤولة، في امتداد لمسار تبنته “كاتريون” مبكرًا عبر برامج وممارسات تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الشفافية، ودعم الإفصاح غير المالي.



وبهذه المناسبة، قال محمد بن حسن الشهيل، الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة: “تمثل الاستدامة بالنسبة لنا جزءًا من طريقة عملنا اليومية، وليست مجرد مبادرات منفصلة؛ إذ نعمل على تطوير حلول أكثر كفاءة ومسؤولية في خدمات الضيافة الجوية والتموين والخدمات المساندة، بما يواكب تطلعات عملائنا وشركائنا، ويدعم في الوقت ذاته الاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد الوطنية. واليوم، يعزز انضمام مجموعة السعودية إلى الميثاق العالمي تكامل هذه الجهود، ويدعم دور كاتريون في الإسهام بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والقطاعات الحيوية التي تخدمها.”

وأضاف الدكتور محمد العاوي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة ومراقبة المعايير في شركة كاتريون للتموين القابضة: “منذ انضمام كاتريون إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2024، حرصنا على تحويل الاستدامة إلى ممارسة تشغيلية ومؤسسية قابلة للقياس، من خلال مبادرات تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتدعم الاقتصاد الدائري، وترفع مستوى الشفافية والإفصاح غير المالي. ويعكس ذلك التزامنا بتطبيق معايير واضحة في البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، ومتابعة أثرها على مستوى العمليات اليومية ومختلف مجالات العمل.”

ومنذ انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، عملت “كاتريون” على تحويل الاستدامة من مبادرات منفصلة إلى نهج تشغيلي ومؤسسي متكامل، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج المرتبطة بمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، شملت مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيق ممارسات التغليف المستدام، والحد من الهدر الغذائي، إلى جانب مبادرات التنوع والشمول والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.

كما عززت الشركة نهج الإفصاح والشفافية من خلال إصدار تقريري الاستدامة لعامي 2023 و2024، إلى جانب تقديم تقارير التقدم السنوية الخاصة بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، بما يدعم قياس الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي، ومتابعة المستهدفات المرتبطة به، وترسيخ ثقافة الأعمال المسؤولة ضمن عمليات الشركة.

وسجلت “كاتريون” عددًا من الإنجازات في هذا المجال، من بينها الحصول على ثماني جوائز عالمية في الاستدامة، ونيل شهادة الآيزو للإدارة البيئية، وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية وإعادة التدوير، إلى جانب مبادرات مجتمعية أسهمت في التبرع بأكثر من 10 ملايين عنصر غذائي، بما يعكس أثرًا ملموسًا يتجاوز الالتزام المؤسسي إلى المساهمة المجتمعية والبيئية.

وعلى صعيد التكامل المؤسسي، نفذت “كاتريون” بالتعاون مع مجموعة السعودية عددًا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية، من بينها المشاركة في تحدي الرحلة المستدامة التابع لتحالف سكاي تيم، وتطبيق حلول تشغيلية مبتكرة للحد من الانبعاثات المرتبطة بعمليات الطيران، بما يعكس دور الشركة في دعم توجهات الاستدامة داخل منظومة الطيران والخدمات المرتبطة بها.

كما واصلت الشركة توسيع استخدام المنتجات والمواد الأكثر استدامة ضمن خدمات الضيافة الجوية، وتحسين إدارة الموارد، والحد من الهدر الغذائي، إلى جانب دعم مستهدفات المحتوى المحلي من خلال استبدال عدد من المنتجات المستوردة ببدائل محلية الصنع، بما يعزز سلاسل الإمداد الوطنية ويدعم الاقتصاد المحلي.

وتؤكد “كاتريون” أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعميق ممارسات الاستدامة داخل عملياتها اليومية، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض النفايات، والتوسع في حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم دور الشركة في خدمة قطاعات حيوية تشمل الطيران، والسياحة، والحج والعمرة، والضيافة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد الوطنية.