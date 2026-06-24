كرواتيا تحسم مواجهة بنما بهدف وحيد في ختام الجولة الثانية من كأس العالم 2026

أنعش منتخب كرواتيا آماله في بلوغ دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على منتخب بنما بنتيجة (1 – 0) خلال مواجهتهما اليوم، على ملعب “بي إم أو فيلد” في تورونتو، ضمن ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة.

وسجل مهاجم أوساسونا الإسباني البديل أنتي بوديمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (54).

وحقق المنتخب الكرواتي فوزه الأول في المونديال بعد خسارته أمام إنجلترا بنتيجة (2 – 4) في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي إنجلترا وغانا اللذين تعادلا سلبيًا في بوسطن، في المقابل ودّع منتخب بنما المنافسة رسميًا بعدما تلقى خسارته الثانية تواليًا، ليبقى دون رصيد من النقاط.