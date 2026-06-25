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بالتعاون مع برنامج تطوير وزارة الداخلية وجامعة (كاوست)

كلية الملك فهد الأمنية تطلق دبلوم الذكاء الاصطناعي

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
كلية الملك فهد الأمنية تطلق دبلوم الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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انطلق اليوم، بكلية الملك فهد الأمنية، دبلوم الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع برنامج تطوير وزارة الداخلية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، الذي ينفذ لأول مرة في الكلية.

ويهدف الدبلوم إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تزويد الدارسين بالمعارف والمهارات اللازمة في البرمجة بلغة بايثون، والرياضيات للذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتطبيقات رؤية الحاسوب، وتطبيقات معالجة اللغات الطبيعية، والبيانات الضخمة.

ويأتي إطلاق (دبلوم الذكاء الاصطناعي)، امتدادًا للبرامج التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع برنامج تطوير وزارة الداخلية لتعزيز المجالات التقنية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

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