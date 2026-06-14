كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لموافقتها على بيع صواريخ إلى سول

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية نددت بموافقة الولايات المتحدة ​على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات صلة ‌إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المدير العام للسياسة الخارجية بالوزارة ​في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن ​التعاون العسكري بين واشنطن وسول يجري “تعزيزه بصورة منهجية” ⁠رغم ما وصفه بالقلق الدولي إزاء تصاعد التوتر في ​شبه الجزيرة الكورية ومحيطها.

وأشار المسئول إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية ​على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار باعتبارها أحدث مثال على ذلك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وتابع ​قائلا: “صادرات الأسلحة الأمريكية هي صادرات حربية”، مضيفا أن كوريا ​الشمالية ستواصل تعزيز قوتها الرادعة للدفاع عن النفس للحفاظ على توازن القوى ‌في ⁠المنطقة.

وتنتقد كوريا الشمالية باستمرار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتصفه بأنه استعداد للحرب.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن مسئولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقدوا ​اجتماعا في سيول ​يوم الخميس ⁠لمناقشة سبل تعزيز الردع النووي والجاهزية في مواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية، وذلك ​خلال محادثات عُقدت ضمن إطار المجموعة الاستشارية النووية ​بين ⁠البلدين.

وجاء الاجتماع وسط قلق متزايد من توسيع قدرات كوريا الشمالية على إنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة، وذلك بعدما ⁠عرضت ​وسائل إعلام رسمية لقطات للزعيم كيم ​جونج أون وهو يتفقد منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية دخلت حيز التشغيل، ​ودعا إلى توسيع “هائل” لقوات بلاده النووية.