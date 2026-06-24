توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين ترامب: إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية كاليفورنيا تعتزم مقاضاة إدارة ترامب بشأن اتفاق لإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية
حسم منتخب كولومبيا مواجهته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مونيوث عند الدقيقة 76، بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، شهد أفضلية هجومية للمنتخب الكولومبي وتألقًا لافتًا من حارس الكونغو الديمقراطية في التصدي لعدة محاولات خطرة.
وبهذا الفوز رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة من أول جولتين، ليضمن تأهله إلى دور الـ32 من البطولة، وتجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة.