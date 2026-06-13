لاعبو الأخضر: استشعار المسؤولية من ركائز الجاهزية لخوض منافسات كأس العالم

أكّد لاعبا المنتخب السعودي عبدالله الخيبري ومتعب الحربي، جاهزية الأخضر لخوض منافسات كأس العالم 2026، قبل مواجهة منتخب الأوروغواي في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثامنة، مشددين على تركيز اللاعبين لتحقيق بداية إيجابية في البطولة.

وأوضح الخيبري- في تصريح صحفي خلال تدريبات اليوم- أن اللاعبين يعملون بشكل مكثّف مع المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس من خلال الاجتماعات الفنية والتدريبات اليومية لفهم أسلوبه وخططه، مشيرًا إلى أن معرفة المدرب المسبقة بالكرة السعودية واللاعبين أسهمت في تسريع الانسجام والتأقلم، مبينًا أن لكل مدرب فلسفته وطريقة لعبه، وأن اللاعبين يركزون حاليًا على العمل مع دونيس، بعد مرحلة سابقة قدم فيها الفرنسي هيرفي رينارد عملًا جيدًا مع المنتخب.

وأشاد الخيبري بدور الجهاز الطبي في الاسترجاع البدني باستخدام تقنيات متقدمة، مؤكدًا أن تطور الدوري السعودي يحمل العديد من الإيجابيات التي انعكست على المنتخب، وظهرت في المواجهات الودية بصورة جيدة.

من جانبه، أكّد الحربي أن المنتخب دخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات بتركيز عالٍ وانضباط كامل، مبينًا أن اللاعبين يواصلون التطور من مباراة إلى أخرى وفق تعليمات الجهاز الفني، وأن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأشار اللاعبان إلى أن المنتخب يتطلع لتقديم مستوى مميز وتحقيق انطلاقة قوية أمام الأوروغواي، بما يعكس تطور الكرة السعودية ويمنح الجماهير بداية إيجابية في مشوار البطولة.