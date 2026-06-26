لاعبو الأخضر: التأهل لا يزال بأيدينا.. ووضعنا في أفضل سيناريو

أكّد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيتهم لمواجهة منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشددين على أهمية المباراة في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، وسعيهم لتجاوز آثار الخسارة أمام إسبانيا وإسعاد الجماهير السعودية والعربية.

وقال لاعب وسط المنتخب محمد كنو إن: مواجهة الرأس الأخضر لن تكون سهلة، مبينًا أن المنافس يُعد منتخبًا متطورًا أثبت حضوره في البطولة بعد أن واجه منتخبين قويين وخرج أمامهما بالتعادل، مؤكدًا أن لاعبي الأخضر سيعملون على تطبيق التعليمات الفنية للجهاز الفني واستغلال نقاط ضعف المنافس، وبذل كل ما لديهم لتحقيق الفوز.

وأضاف كنو أن الجيل الحالي يضم عناصر مميزة تمتلك جودة فنية عالية، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين ينصب على تنفيذ المتطلبات الفنية داخل الملعب، بعيدًا عن المقارنات مع جيل مونديال 1994، مؤكدًا أن خسارة إسبانيا كانت قاسية على اللاعبين والجماهير، إلا أن المنتخب عازم على تقديم صورة مختلفة أمام الرأس الأخضر، وتحقيق نتيجة تسعد الجميع.

من جانبه، وصف مهاجم المنتخب صالح الشهري مواجهة الرأس الأخضر بأنها الأهم في مشوار الأخضر بدور المجموعات، موضحًا أن سيناريو الدخول إلى المباراة الأخيرة وفرصة التأهل لا تزال قائمة وتعد فرصة يجب استثمارها، وقال: إن الكرة باتت في ملعب اللاعبين، وإن المنتخب مستعد لخوض اللقاء بأفضل صورة.

وبيّن الشهري أن الخسارة أمام إسبانيا كانت مؤلمة، إلا أن الفترة الفاصلة بين المباراتين منحت اللاعبين فرصة لاستعادة الثقة، من خلال حصص تدريبية جيدة وتحضير مناسب، مؤكدًا أهمية دور الجهاز الفني واللاعبين معًا في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

وأشاد الشهري بالدعم المتواصل الذي يجده المنتخب من سمو وزير الرياضة، مؤكدًا أن سموه كان حاضرًا وداعمًا للاعبين منذ بداية المعسكر والمباريات الودية، وخلال منافسات كأس العالم، كما ثمّن وقفة الجماهير السعودية، واصفًا إياها بالمحرك الأول للاعبين.

بدوره، أكد مدافع المنتخب عبدالإله العمري أن الأخضر حضّر جيدًا لمواجهة الرأس الأخضر، معربًا عن ثقته في أن ينعكس هذا التحضير داخل أرضية الملعب، ومبينًا أن المنتخب جاهز لتنفيذ أي خطة يطلبها الجهاز الفني.

وقال العمري: إن المباراة الماضية أمام إسبانيا ذهبت بخيرها وشرها، وإن تركيز اللاعبين ينصب الآن على التعويض، مؤكدًا أن مواجهة الرأس الأخضر ليست مسؤولية اللاعبين وحدهم، بل هي مباراة منظومة كاملة تضم الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

واختتم لاعبو الأخضر تأكيدهم على أن الهدف الوحيد في مواجهة الغد هو تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32، وبذل كل ما لديهم لإسعاد الجماهير السعودية والعربية.