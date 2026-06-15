لاعبو الأخضر: سنظهر هويتنا أمام منتخب الأوروغواي في كأس العالم

أبدى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم احترامهم لتاريخ منتخب الأوروغواي، بطل العالم مرتين، قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم FIFA 2026™، مؤكدين ثقتهم بقدرتهم على تقديم أداء مميز، في ظل جاهزية الأخضر والخبرات التي اكتسبها لاعبوه من المشاركات الدولية وتنافسية الدوري السعودي، دون الالتفات إلى الأخبار التي تحدثت عن تأخر وصول بعثة المنتخب الأوروغوياني إلى ميامي.

وأكد مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان أن لاعبي الأخضر أكملوا استعداداتهم للمواجهة بأفضل صورة ممكنة، وقال في حديثه لوسائل الإعلام عقب الحصة التدريبية الأخيرة: “استعددنا بأفضل ما يكون، وغدًا سنظهر هويتنا بإذن الله”.

وأوضح البريكان أن المنتخب يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع ضغوط البطولة، في ظل وجود لاعبين سبق لهم المشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المباريات الودية الأخيرة أسهمت في استيعاب أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل التطور هجوميًا خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، شدد حارس المنتخب محمد العويس على أهمية احترام منتخب الأوروغواي، وعدم الانشغال بأي ظروف محيطة بوصول بعثته، وقال: “سواء لديهم ظروف أو ليست لديهم، سنواجه فريقًا مرشحًا لتحقيق البطولة، وتركيزنا على أنفسنا وتصحيح الأخطاء التي قمنا بها في التحضيرات”.

وأضاف العويس أن المنتخب يعيش أجواء هادئة داخل المعسكر، ويعمل على تصحيح الأخطاء من أجل الظهور بالصورة التي تليق بتمثيل الوطن في محفل عالمي، متمنيًا أن يستحضر الأخضر ذاكرته الإيجابية في الولايات المتحدة بعد مشاركته التاريخية في مونديال 1994.

بدوره، أكد لاعب المنتخب سعود عبدالحميد جاهزية اللاعبين لخوض المواجهة، مبينًا أن الأوروغواي منتخب كبير، كما هو المنتخب السعودي، وقال: “بإذن الله سنؤدي ما طلبه منا المدرب دونيس ونظهر بصورة مميزة”، مشيرًا إلى أن احتكاك اللاعبين المستمر بنجوم عالميين في الدوري السعودي أسهم في رفع مستوى التناغم والتنافسية داخل المنتخب، مضيفًا أن تجربة الاحتراف في أوروبا ومواجهة لاعبين كبار تمنح اللاعب خبرة إضافية، غير أن الدوري السعودي بدوره بات يضم أسماء عالمية جعلت مثل هذه المواجهات مألوفة للاعبين.

وأشاد لاعبو المنتخب السعودي بالدور الكبير للجماهير السعودية، مؤكدين أن حضورها المستمر خلف الأخضر يمثل دافعًا مهمًا قبل انطلاق المشوار المونديالي، كما ثمنوا دعم سمو وزير الرياضة وحرصه على متابعة المنتخب وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.