لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني

توصل لبنان وإسرائيل، الجمعة، إلى “اتفاق إطاري” و”ملحق أمني” عقب أربعة أيام من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن برعاية أميركية، في خطوة تمثل أول تقدم بارز ضمن مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ويأتي الاتفاق في إطار جهود أميركية تهدف إلى تثبيت التهدئة، ودعم آليات تنفيذ التفاهمات الميدانية، إلى جانب استكمال الترتيبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة بين الطرفين.

وخلال مراسم التوقيع، قال وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو إن الاتفاق يمثل “بداية البداية”، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى نتائج أكثر شمولًا.

ويترقب الجانبان الخطوات التالية المتعلقة بتطبيق بنود الاتفاق، وسط متابعة دولية لمسار التفاهمات الأمنية والسياسية، ومدى قدرتها على تعزيز الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.